Зірка серіалу «Свати», російський актор Федір Добронравов разом із сином Віктором влаштував для фанатів несподіваний сюрприз

Як відомо, у Федора Добронравова двоє синів, які подарували йому трьох онучок. Під час карантину актор проводив багато часу з близькими у своєму заміському будинку, ділився фото з відпочинку і показував, як проводить час з дітьми.

За кілька місяців самоізоляції актор сильно змінився. Він відростив бороду і став більше схожим на дідуся, що часто відзначають шанувальники, дивуючись тому, як швидко постарів чоловік. При цьому поряд з сином артіс виглядає щасливим. Віктор також з'явився в новому ролику з бородою і став дуже схожим на свого батька.

Невеликий відеоролик з виступом Федора, яке влаштував разом з сином, викликало бурю в мережі.

Так, Федір і Віктор Добронравовы представити новий виступ свого дуету під назвою «Добрі пісні». Батько і син є власниками прекрасних голосів, поэтомупоклонники відразу ж були вражені їх талантом. Зазначимо, син Федора Добронравова — професійний музикант, а також лідер групи «Килим-Квартет».

Ось що відповіли шанувальники:

«Супер!!!», «Прям зберегла себе для настрою на майбутнє. Спасибі👏», «Бальзам для душі👏👏👏», «Добрі бородані👍🏼😘💝❤️💥», «Здорово!!! Супер 👏 А бороди Вам дуже йдуть 👍», «Можна ще,ще і ще👍👍👍👍👍», «Думала 2 близнюка сидять😂», «Браво👏👏👏 Порадували👏👏👏 Талановиті та улюблені❤️💐», «Красені 👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍», «Дуже душевно заспівали , спасибі!🚙🚙🌷🌷», «найкращі актори. Спасибі вам», «Спасибі, дуже зворушливо😍!».

Раніше в мережі з'явилося фото будинку Добронравова з висоти пташиного польоту. На фото видно двоповерховий особняк з великою доглянутою територією. Біля будинку побудований басейн і лазня, а також гойдалки для онуків актора. Відомо, що Добронравов живе по сусідству з актором Романом Мадяновим, який широко відомий публіці за роллю в серіалі «Солдати». Разом колеги і сусіди їздять на рибалку.

Наголошується, що актор довгий час йшов до успіху. Він починав слюсарем в Таганрозі і лише після навчання зміг побудувати успішну театральну кар'єру. Відомо, що у актора є двокімнатна квартира в Москві, яку йому вдалося придбати по чистій випадковості. Коли актор тільки переїхав до Москви, йому доводилося жити в гримерці і підробляти двірником. Одного разу в театр, де він працював, прийшла жінка, яка терміново продавала квартиру за прийнятною ціною. Актор отримав від адміністрації театру позику на покупку житла, що у наслідок виплачував. Після покупки квартири Добронравов зміг забрати з Таганрога дружину і дітей.

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