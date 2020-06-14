Зірка серіалу «Свати», російський актор Федір Добронравов сильно змінився за час карантину
У себе в Instagram актор опублікував фото, на якому постав в національному костюмі поруч з онуками і козеням, передає Politeka.net. Як відомо, у Добронравова двоє синів, які подарували йому трьох онучок. Під час карантину актор проводив багато часу з близькими у своєму заміському будинку.
Варто відзначити, що за час самоізоляції Добронравов сильно змінився. Він відростив бороду і став більше схожим на дідуся. Поряд з онуками 58-річний актор чомусь виглядав ще більш постарілим.
«Дай вам Бог всього завжди і скрізь, найкращого, здоров'я, зеленого світла. Ви мій кумир Федір», «Дуже гарне фото», «Відмінне фото! З онуками вас! Аж три дівчинки! І всіх вас зі святом!», «Яке добре фото, як з казки», «найкращий чоловік, батько, дідусь і звичайно актор, ми вас дуже любимо», «У вас дуже гарні онуки і козеня», «Супер! Яка гармонія!», «Інша людина», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Федір Добронравов залишився без роботи через карантин. Він зізнався, що всі його проекти опинилися замороженими.
Нагадаємо, що скандальна зірка "Сватів" Добронравов отримав по заслугах в Росії: навіть Путін оцінив.
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Також Politeka писала, що роздратована Валюха зі «Сватів» накинулася на Добронравова: "Що ти несеш?".