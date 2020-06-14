Зірка серіалу «Свати», російський актор Федір Добронравов сильно змінився за час карантину

У себе в Instagram актор опублікував фото, на якому постав в національному костюмі поруч з онуками і козеням, передає Politeka.net. Як відомо, у Добронравова двоє синів, які подарували йому трьох онучок. Під час карантину актор проводив багато часу з близькими у своєму заміському будинку.

Варто відзначити, що за час самоізоляції Добронравов сильно змінився. Він відростив бороду і став більше схожим на дідуся. Поряд з онуками 58-річний актор чомусь виглядав ще більш постарілим.

«Дай вам Бог всього завжди і скрізь, найкращого, здоров'я, зеленого світла. Ви мій кумир Федір», «Дуже гарне фото», «Відмінне фото! З онуками вас! Аж три дівчинки! І всіх вас зі святом!», «Яке добре фото, як з казки», «найкращий чоловік, батько, дідусь і звичайно актор, ми вас дуже любимо», «У вас дуже гарні онуки і козеня», «Супер! Яка гармонія!», «Інша людина», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Федір Добронравов залишився без роботи через карантин. Він зізнався, що всі його проекти опинилися замороженими.

Нагадаємо, що скандальна зірка "Сватів" Добронравов отримав по заслугах в Росії: навіть Путін оцінив.

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