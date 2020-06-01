Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала дивний образ
На фото красуня показує себе крупним планом. Можна побачити обличчя Олександри і оцінити яскравий макіяж. На фото таке відчуття, що Зарицька плаче. Волосся співачка залишила розпущеним, а була, скоріше всього, в толстовці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все через те, що Зарицька опублікувала в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "О, Господи".
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Раніше ми повідомляли, що гаряча солістка KAZKA без одягу спокусила не тільки поглядом.
На фото Зарицька позувала без одягу, коли її знімали по груди. Волосся у красуні були розпущені, а сама Олександра розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Співачка дивилася в камеру, коли ділили фото і через це воно вийшло дуже ніжним і цікавим.
Повідомлялося, що солістку групи KAZKA Олександру Зарицьку застукали з чоловіком в самий пікантний момент
«BABY I’M OK. Прем'єра в п'ятницю», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Зарицька позує разом з солістом швейцарської групи Кadebostany, який прикриває обличчя рукою.
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