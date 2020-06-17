Доллар невдовзі обвалиться з-за зростаючого бюджетного дефіциту в США і процесів деглобалізації

Про це заявив колишній глава Morgan Stanley Asia, професор Єльського університету Стівен Роуч, який вважається одним з найбільш компетентних світових аналітиків азіатського регіону, пише CNBC.

Згідно з прогнозом, долар може впасти на 35 відсотків за відношенню до інших основних валют вже в 2021-2022 роках.

За словами аналітика, низький рівень заощаджень у населення і дефіцит платіжного балансу стали занадто великими викликами для економіки США на тлі пандемії.

«Ці проблеми будуть ставати все гірше і гірше згідно з зростанням бюджетного дефіциту в прийдешні роки», зазначив він.

«Одночасно Америка відвертається від глобалізації та зосередилася на те, щоб захистити себе від решти світу. Це смертельна комбінація», підкреслив експерт.

Аналітик побоюється, що в США може повторитися стагфляції 1970-х ситуація, коли економічна стагнація і зростання безробіття поєднуються з інфляцією.

Зазначимо, Національний банк України від 16 червня послабив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара більш ніж на 11 копійок — з 26,7303 грн/$ до 26,844 грн/$ (в порівнянні з попереднім днем).

При цьому на міжбанківському валютному ринку 16 червня долар на купівлі і на продажу, в порівнянні з першим банківським днем цього тижня, виріс на 1 копійку.

Нагадаємо, раніше був оприлюднений прогноз Міжнародного валютного фонду щодо економіки України. Серед іншого там сказано, що МВФ очікує курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала перший транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів. Попереду ще на 4 траншу. Всього МВФ виділив Україні 5 млрд доларів. Багато аналітиків прогнозують, що отримання грошей МВФ позначиться на курсі долара в нашій країні.

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