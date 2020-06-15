Не лучшие времена для гривны

Аналитики рассказали, чего ждать украинцам от курса валют на ближайшей неделе

Доллар может вырасти на этой неделе, однако, другие эксперты утверждают, что ситуация будет разворачиваться иначе, передает "Обозреватель".

Так, аналитик Вадим Иосуб прогнозирует небольшое укрепление гривны.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – считает эксперт.

Аналитик уверен, что гривна будет укрепляться. Он отметил, что в НБУ называют ситуацию на валютном рынке благоприятной. Причин для снижения валюты сейчас он не видит.

Укрепление до 26,6 грн/$ также прогнозирует и аналитик Егор Комов. Такой прогноз он обосновывает настроениями участников рынка в связи с получением очередного транша МВФ.

А вот, по прогнозу руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, гривну ждет не лучшая неделя, а курс может вырасти и достичь 26,9 грн/$.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов.

9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. Впереди еще на 4 транша.

При этом сообщалось,что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных.

Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

А еще Politeka сообщала, что новый курс доллара добьет украинцев, в Минфине огорошили новым прогнозом.