Настя Каменських і Потап змусили прихильників неабияк понервувати
У себе в Instagram, не змовляючись, зірки опублікували фото, які викликали бурю обговорень в мережі, передає Politeka.net. Настя поділилася знімком, на якому стоїть поруч з велосипедом. Судячи з усього, замість ранкової пробіжки артистка вирішила проїхатися на велосипеді.
На фото красуня стоїть в шортах і футболці. Вона закрила очі і підняла вгору руку.
«Активний ранок - мій улюблений ранок. А як розпочався день у вас? Хто у скільки прокинувся?», - підписала фото зірка.
За день фото Каменських зібрало понад 120 тисяч лайків. В коментарях звернули увагу на проблему з рукою, яка виникла на фото. На знімку вона виглядала неприродно довгою.
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«Рука така довга», «А що з рукою?», «Що з рукою? Чому вона така довга?», «Прогулянка на велосипеді з ранку, це дуже корисно. Так тримати», «Яка ж ти красива», - пишуть користувачі мережі.
Шанувальники Потапа теж не стали мовчати після того, як співак оприлюднив відео, на якому красувався з різними пораненнями і синцями. Відео подивилися більше 50 тисяч людей.
«Сподіваюся це грим», «На Брюса Вілліса схожий», «Без приколів жити не може!», «Борода вам йде», - пишуть шанувальники артиста.
Нагадаємо, що Каменських засвітила зайве під час прогулянки в ніжному образі: "Кільце більше не треба".
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