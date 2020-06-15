33-річна українська співачка Настя Каменських приголомшила атмосферним фото з відпочинку в тропічній країні

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, зробленим під час поїздки в теплі краї. Гаряча брюнетка позувала біля обриву на тлі синього океану, оточена пальмами.

Каменських для ефектного кадру забралася з ногами на пень і сіла по-турецьки. На зірці короткі джинсові шорти, футболка гірчичного кольору, чорна сумка-бананка, сірий капелюшок та білі кросівки. Щаслива Настя посміхається, грайливо дивлячись у камеру.

"Де і з ким ви б хотіли опинитися прямо зараз? 😌", - запитала співачка у публіки.

Користувачі не змусили себе довго чекати з відповіддю і кинулися коментувати:

"На море🌊⛱️, з родиною❤️ Настя ти красивіше всіх😍"

"Шикарна!!!💎"

"Настюша, красуня🔥🖤"

"В Мексиці) з тобою😍"

"В будь-якому місці. Головне, щоб кохані люди були поруч❤️❤️❤️"

"цікаво було б з вами! Де завгодно! З цікавими і талановитими скрізь здорово! 😍"

"Ух ти ух ти🙌🙌"

"Одна і тільки шум хвилі і спів птахів..."

Раніше ми повідомляли, Каменських захопила зухвалим образом в тілесному топі, білих штанях з високою талією і світлій джинсовій курточці.

«Я дика. Шикарна, з претензією і зухвала», - так охарактеризувала себе співачка.

Кучеряві локони, які розсипалися на плечах, і гострий погляд не змогли не зачепити шанувальників, які бурхливо відреагували в коментарях.

«бомба», «ого, супер», «класнюча, люблю», «ти хто така і куди поділа Настю?», «вау, яка гарна», «воу, як елегантно», - писали люди.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу