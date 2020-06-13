Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала ніжним образом у сукні-ночнушці

Як відомо, Настя є любителькою активного способу життя, тому в зв'язку з карантином і неможливістю відправитися за кордон, вона вирішила взяти участь в якомусь марафоні "Мандруй Україною", агітуючи шанувальників ділитися теплими і яскравими кадрами з мальовничими краєвидами, пише Рoliteka.net.

На представленому кадрі щаслива Настя позувала в акуратній напівпрозорої накидці з мережив, а також ніжному плаття-ночнушке на тонких бретельках і зроблена з тонкої, легкої тканини. Свій образ дівчина доповнила незвичайним ременем і масивним комплектом прикрас - на руці дівчини красувався досить внушнительных розмірів золотий брослет, на шиї Насті можна помітити кольє, а у вушках - великі сережки такого ж дизайну.

«Наша Україна така напрочуд гарна! Давайте відкривати її разом! Я об'їздила всю країну і закохалася в кожен її куточок ❤️

Публікуйте в соцмережах фото і відео з ваших улюблених місць в Україні за хештегом #МандруйУкраиною і надихайте інших подорожувати і пізнавати нові місця! І нехай це літо стане для нас найкращим 😘🔝», - написала Каменських.

Шанувальники тут же відреагували:

«Чому обручку не носиш???», «Молодець! Здорово придумано!♥️♥️♥», «Прийшла, побачила, забула, що хотіла👀», «Шикарна жінка 🔥🔥🔥👄👄👄👄👄👄», «Красуня❤️ бажаю вам удачі ) море грошей) щастя, здоров'я)✨🖤 «, «Яка ти красива 😍», «Ой ти мимимимими😍😍😍😍», «Круті кучері 😍», «Дуже круто виглядає сукня!!! 😃».

Раніше також Настя похвалилася знімками в еротичній позі. На нових фото в Instagram Настя-з легкою посмішкою на обличчі і яскравому вигляді. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а особа завдала легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

«Мені часто кажуть, що я схожа на Настю 😊», «Це стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,що постала в таку позу 🙈🙈🙈», «Настя ви прекрасні що на 1 що на 2», «І перша і друга. Ти найкраща і найкрасивіша 😍», «Незворушна дівчинка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Всі класні , але напевно більше 1 понравиласььь».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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