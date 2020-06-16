Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала домашнім ранковим образом

Настя є активною любителькою спорту і після схуднення дівчина продовжує активно займатися ним, навіть попри всю зайнятість на роботі й написання музичних композицій. При цьому головним ранковим заняттям Насті є рання пробіжка - дівчина встає досить рано і спортом займається завжди, навіть під час відпустки. На цей раз вона вирішила урізноманітнити ранок і замість пробіжки проїхалася на велосипеді в домашньому вигляді.

Так, на представленому фото заспана і трохи сонна Каменських з легкою посмішкою на обличчі позувала поруч з велсипедом і забавно підняла при цьому руки. Дівчина одягла вільну білу майку з принтом на грудях, чорні велосипедки і світлі кросівки.

Схоже, прогулялася зірка разом з чоловіком, з яким разом зазвичай бігає вранці:

«Активне ранок - моє улюблене ранок 🥰 А як розпочався день у вас? 🤗 хто скільки прокинувся?», - написала Каменських.

Шанувальники тут же відреагували:

«Я вже пів року встаю в 5. Воемя посвещаю тільки собі. Розтяжки, медитації. Відчуваю себе відмінно», «Норм 8:45 годин», «how long is your arm??Good morning», «Катаюся на велосипеді по ВДНГ у Москві ♥️🌅», «В 5:30 , 7:00 похід у спортзал», «Тут більше на захід схоже, на її фото. Навряд-чи це ранок у неї...», «А ти сама якої національності) просто цікаво) зауваж будь ласка💚💛😍💕😘💗».

Як відомо, Настя є любителькою активного способу життя, тому в зв'язку з карантином і неможливістю відправитися за кордон, вона також вирішила взяти участь в якомусь марафоні "Мандруй Україною", агітуючи шанувальників ділитися теплими і яскравими кадрами з мальовничими пейзажами.

На представленому кадрі щаслива Настя позувала в акуратній напівпрозорої накидці з мережив, а також ніжному плаття-ночнушке на тонких бретельках і зроблена з тонкої, легкої тканини. Свій образ дівчина доповнила незвичайним ременем і масивним комплектом прикрас - на руці дівчини красувався досить внушнительных розмірів золотий брослет, на шиї Насті можна помітити кольє, а у вушках - великі сережки такого ж дизайну.

«Наша Україна така напрочуд гарна! Давайте відкривати її разом! Я об'їздила всю країну і закохалася в кожен її куточок ❤️

Публікуйте в соцмережах фото і відео з ваших улюблених місць в Україні за хештегом #МандруйУкраиною і надихайте інших подорожувати і пізнавати нові місця! І нехай це літо стане для нас найкращим 😘🔝», - написала Каменських.

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