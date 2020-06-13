Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула бездоганним виглядом у новій імпровізованій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я дика. Шикарна, з претензією і зухвала», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що це слова з пісні Savage, яку виконує Megan Thee Stallion. Пост зірка супроводила знімком , де вона відчинила джинсовий наряд і покрасувалася значними обсягами в тісному топі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«бомба», «ого, супер», «класнючая,люблю», «ти хто такий і куди справи Настю?», «вау, яка гарна», «взу, як елегантно», - пишуть вони.

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Як відомо, Настя є любителькою активного способу життя, тому в зв'язку з карантином і неможливістю відправитися за кордон, вона вирішила взяти участь в якомусь марафоні "Мандруй Україною", агітуючи шанувальників ділитися теплими і яскравими кадрами з мальовничими пейзажами.

На представленому кадрі щаслива Настя позувала в акуратній напівпрозорої накидці з мережив, а також ніжному плаття-ночнушке на тонких бретельках і зроблена з тонкої, легкої тканини. Свій образ дівчина доповнила незвичайним ременем і масивним комплектом прикрас - на руці дівчини красувався досить внушнительных розмірів золотий брослет, на шиї Насті можна помітити кольє, а у вушках - великі сережки такого ж дизайну.

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