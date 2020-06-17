Донька популярної актриси Анастасії Заворотнюк Анна поділилася несподіваним визнанням

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото з величезним букетом бузку. Красуня стояла в білій кофті і позувала на камеру з квітами.

«П'янкий аромат бузку. У мене здається бузкова залежність. Дуже люблю бузок і обожнюю цей запах», - підписала фото дівчина.

Вона розповіла, що в світі на даний момент відомо близько 600 садових форм бузку з різними відтінками. За словами дівчини, цю рослину завезли в Європу з Малої Азії.

«Бузок чудово пристосувався до північних умов і став дуже популярним в садівництві», - зазначила Анна.

Її пост зібрав понад 9 тисяч лайків. В коментарях Анні залишили масу компліментів.

«Красуня, дуже ніжна», «Обожнюю бузок. Яка ви мила», «Запах бузку це як наркотик. Фотографії просто приголомшливі, так само як і ви сама», «Дуже ніжна)) і мила Ганнуся», «Ви прекрасна! Дуже схожа на маму», «Я обожнюю бузок, хворію від його запаху. Анютка ти як цукерочка», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що сім'я Анастасії Заворотнюк досі намагається не афішувати новини про її стан. Анна кілька місяців тому знову почала вести свій блог, ймовірно, намагаючись повернутися до нормального життя.

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