Сім'я хворої на рак Анастасії Заворотнюк відмовилася від запропонованого лікарями методу лікування

В даний момент відома російська актриса проходить лікування в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. Як з'ясувалося, її родині запропонували нову терапію, в рамках якої пухлина знищується за допомогою вірусу. Однак, чоловік Заворотнюк Павло Чернишов вирішив не ризикувати, і відмовився від цієї пропозиції.

Про це розповів РосЗМІ директор Інституту молекулярної біології РАН Олександр Макаров. Він пояснив, що зараз у актриси намітилася ремісія.

«До нас приїжджав її чоловік, колишній спортсмен. Він виявився дуже обережною людиною, і я його прекрасно розумію. Він говорить: давайте почекаємо, їй зараз краще, якщо буде зовсім погано — тоді ми приступимо. Але, принаймні, ми провели тестування в її культурі клітин і зараз знаємо, який вірус на неї діє», - поділився він.

Раніше вчений розповідав про нову терапії російському президенту Володимиру Путіну. За його словами, таким чином лікують рак у хворих на 4-ій стадії, адже їм нібито «нічого втрачати». При цьому він не став розповідати про побічні ефекти. У розмові з Путіним Макаров стверджував, що нова терапія дозволяє хворим встати на ноги і «радіти життю».

Очевидно, сім'я Заворотнюк визнала подібні експерименти занадто ризикованими.

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