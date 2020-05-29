Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна знайшла собі багатого бойфренда з Чечні

Таку інформацію поширюють ЗМІ, посилаючись на сторінку дівчини в Instagram.

Ганна Заворотнюк нещодавно повернулася в РФ з-за кордону, де, за її словами, займалася реалізацією творчих планів.

При цьому ЗМІ пишуть, що ще зовсім недавно вона перебувала в романтичних стосунках з сином латиського бізнесмена чеченського походження Бислана Абдулмуслимова – Мансуром Джамалдаевым.

За інформацією джерел, молоді люди познайомилися в одному з лондонських нічних клубів. Джамалдаев займався бізнесом у столиці Великобританії та входив в список найзавидніших женихів.

Заворотнюк була щаслива і регулярно хвалилася розкішними подарунками щедрого обранця, але в один момент, без будь-яких пояснень видалила всі спільні фото з спадкоємцем мільйонера.

Що зараз між Мансуром і Ганною невідомо.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Ганна Заворотнюк нібито вагітна. Приводом для цього стала заява Ганни Заворотнюк про те, що вона хоче стати мамою. Крім того, на фото вона почала прикривати рукою живіт.

"Ганнуся, у ЗМІ кажуть, що ти вагітна. Це правда?", - запитала одна з прихильниць.

Але дочка відомої актриси відповіла на запитання негативно.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, дочка Заворотнюк не стрималася і видала все: «дуже важкий час, підступають хвилини відчаю».

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».