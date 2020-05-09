Анастасія Заворотнюк, яку виписали з лікарні, пішла на поправку



Однак про повне відновлення після злоякісної пухлини говорити ще рано, інформують джерела росСМИ, яким вдалося поспілкуватися з її чоловіком.

"Тільки що говорив з Петром Чернишовим. Він сказав, Настя будинку, поруч з ним. І вона добре себе почуває", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що після хвороби у актриси з'явилася набряклість навколо очей і випали волосся, з-за препаратів, які вона приймає зірка сильно додала у вазі.

Незважаючи на зовнішніх агентів наслідки хвороби, загальний стан Заворотнюк пішло на поправку.

"Ясно мислить, спілкується. Єдине - швидко втомлюється. Один час вона переміщалася в кріслі, але зараз встає, ходить сама. Вона спілкується з рідними, донькою. Посміхається, настрій прекрасний. Мобільним телефоном та інтернетом поки користуватися не хоче, телевізор теж не дивиться, щоб не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у актриси була пухлина головного мозку, але мова не йшла про смертельною формою раку. У минулому році актрисі зробили дві операції з видалення пухлини: одна з них пройшла в Німеччині, а друга – в Москві. У мережі з'явився офіційний документ з підтвердженням діагнозу актриси.

Нагадаємо, "Зовнішність сильно змінилася": як сьогодні виглядає хвора на рак Заворотнюк, в лікарні все розповіли.

Як повідомляла Politeka, стан хворої на рак Заворотнюк різко змінилося, чоловік не відходить ні на крок.

Також Politeka писала, що Заворотнюк не стрималася і видала все: «дуже важкий час, підступають хвилини відчаю».



