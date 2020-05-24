Хвора на рак Анастасія Заворотнюк активно йде на поправку

Судячи з усього, лікування дійсно допомогло популярній російській актрисі, у якої минулого року діагностували злоякісну пухлину головного мозку.

Як повідомляють джерела, зараз Заворотнюк уже вдома, де за нею доглядає її чоловік Петро Чернишов. Вона відчуває себе добре, незважаючи на побоювання лікарів, які попереджали, що поки рано виписувати з лікарні.

Відомо, що Чернишову пропонували провести його дружині нову терапію, від якої той відмовився.

Родичі зірки стверджують, що за неї не варто хвилюватися. В той же час вони просять розуміння і закликають не лізти в особисте життя їх сім'ї.

Наголошується, що при лікуванні раку мозку можлива ремісія і повернення хворого до нормального життя. Поки що все вказує на те, що таке сталося і з Заворотнюк.

Співачка Наташа Корольова, заміський будинок якої розташований по сусідству з будинком Заворотнюк, розповіла, що була рада почути гарні новини про стан актриси.

Так, раніше ми писали, що зірка розповіла РосЗМІ, що її сусідка пішла на поправку.

«Слава Богу, кажуть, що хороші новини і Настя йде на поправку. Ми бажаємо їй здоров'я», — повідомила Королева.

Корольова до всього іншого додала, що їх з Анастасією Заворотнюк пов'язують не тільки дружні, але і робочі відносини. Вони разом знімалися в серіалі "Моя прекрасна няня". Виявляється, до того, як почалися зйомки, головну роль пропонували зіграти саме Наташі Корольової. Проте їй довелося відмовитися, оскільки вона тоді тільки народила сина Архипа.

Нагадаємо, Корольова несподівано розповіла про стан хворої на рак Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, чоловік хворої на рак Заворотнюк відмовився від лікування для актриси, спливли деталі.

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