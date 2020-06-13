Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала пышные формы в необычном образе

В этот раз Гюль стояла в светлом платье с открытыми плечами, рукой придерживая бюст. Красотка, как можно заметить, совсем забыла о белье. Бахари собрала волосы в хвост и показывала себя на фоне кровати, где можно заметить большого плюшевого медведя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сахар и специи. И все хорошее, из этого сделаны маленькие девочки", - написала красотка.

"Просто увлекательная", "Какая красивая женщина", "Абсолютно красивая леди", "Совершенство", "Вы горячая", "Безумная красотка", "Слаще сахара".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя максимально соблазнительной.

На фото Гюль позирует в темном платье с прозрачными рукавами. Одежда была обтягивающей, поэтому подчеркнула идеальную фигуру красотки. В платье было и огромное декольте, которое показало пышный бюст красотки, который не был спрятан под бельем. Образ Бахари дополнила стильной укладкой волос и ярким макияжем.

Ранее мы сообщали которую называют турецкой Кардашьян, показала, за что ее любят мужчины.

Красотка надела мини платье, в которое с трудом втиснула свои необъятные формы. Ее пышная грудь буквально выпрыгивала из корсета, а бедра были так сильно обтянуты, что казалось платье вот-вот лопнет.

Напомним, турецкая Кардашьян засветила лишнее в огромном декольте

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