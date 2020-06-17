Скандальна російська актриса Христина Асмус вразила витівкою в оточенні подруги й бородатого чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«На фото я з талановитою родиною режисерів і близькими друзями Климом Шипенком й Сонею Карпуніною 💥, у яких буквально днями народився син!!!» - говориться в повідомленні.

Більше того, стверджує Асмус, сьогодні у Шипенка день народження.

«Один із самих відданих справі людей. Універсальний, докладний, сміливий продюсер і сценарист. І найбільш касовий режисер в історії російського кіно!!, зняв улюблені глядачеві фільми «Холоп», «Текст» і «Салют-7» 🎬 У якого днями вийшла ще одна прем'єра - короткометражка «Надлюдина» з Бондарчуком в ролі Диявола», - уточнила вона.

Звернемо увагу, що шанувальники Асмус не змогли пройти повз кадр, де вона притиснулася до чужого чоловіка.

«Хочу як ви – грати у фільмах і отримувати задоволення», «просто кексик», «Які всі красиві. Яке класне фото», «яке колоритне фото – супер просто», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Христина Асмус, дружина Гаріка Харламова, показала новий образ в поліцейській формі.

На фото Асмус показує себе в пальто, сорочці, жилетці, спідниці й краватці синього кольору. Можна помітити ще й блакитну сорочку, яка виднілася з-під пальто. Христина розкрила секрет, що вона знімалася в новому фільмі, коли була 30-градусна спека, а їй доводилося носити осінній варіант, так як цього вимагав сюжет.

Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину

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