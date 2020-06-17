Скандальная российская актриса Кристина Асмус поразила выходкой в окружении подруги и бородатого мужчины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«На фото я с талантливейшей семьей режиссёров и близкими друзьями Климом Шипенко и Соней Карпуниной 💥, у которых буквально на днях родился сын!!!» - говорится в сообщении.
Более того, утверждает Асмус, сегодня у Шипенко день рождения.
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«Один из самых преданных делу людей. Универсальный, подробный, смелый продюсер и сценарист. И самый кассовый режиссер в истории российского кино!!, снявший любимые зрителю фильмы «Холоп», «Текст» и «Салют-7» 🎬 У которого на днях вышла ещё одна премьера - короткометражка «Сверхчеловек» с Бондарчуком в роли Дьявола», - уточнила она.
Обратим внимание, что поклонники Асмус не смогли пройти мимо кадра, где она прижалась к чужому мужчине.
«Хочу как вы – играть в фильмах и получать удовольствие», «просто кексик», «Какие все красивые. Какое класснoe фото», «какое колоритное фото – супер просто», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, показала новый образ в полицейской форме.
На фото Асмус показывает себя в пальто, рубашке, жилетке, юбке и галстуке синего цвета. Можно заметить еще и голубую рубашку, которая виднелась из-под пальто. Кристина раскрыла секрет, что она снималась в новом фильме, когда была 30-градусная жара, а ей приходилось носить осенний вариант, так как этого требовал сюжет.
Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки
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