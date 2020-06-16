Такого від неї ніхто не чекав

Модель Леоніла Гузь, яка перемогла в конкурсі «Міс Україна-2018», приголомшила підписників несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Коли я зайду в салон, і скажу, мені каре 💇🏽‍♀️😭😂 Дівчинки, не обрізайте волосся!!❤️», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Гузь позує сидячи в машині, демонструючи ідеальні довге волосся. При цьому особа зірка вирішила прикрити за допомогою елегантних очок. Визнання моделі приголомшило її шанувальників.

«Боже, навіщо? Обрізайте, але акуратно», «красуня», «розкішна», «ну до чого ж гарна, слів немає», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе в темних тонах.

На фото красуня сидить в кремовому піджаку, який розстебнула, а під ним можна побачити бюстгальтер. Образ Гузь доповнила колготами, які ідеально подчекнули шикарні ноги Леоніли. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама сиділа на дивані.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Ооо! Це серйозно і смертельно Красиво!!!", "Симпатична", "Який у вас ріст", "Леоніла, це скандально красивий і дуже чарівний поцілунок".

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