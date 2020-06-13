Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в темных тонах

На фото красотка сидит в кремовом пиджаке, который расстегнула, а под ним можно увидеть бюстгальтер. Образ Гузь дополнила колготами, которые идеально подчекнули шикарные ноги Леонилы. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама сидела на диване. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Ооо! Это серьезно и смертельно Красиво!!!", "Симпатичная", "Какой у вас рост", "Леонила, это скандально красивый и очень очаровательный поцелуй".

Сообщалось, что "Мисс Украина 2018", известная модель Леонила Гузь порадовала новым соблазнительным кадром.

Судя по снимку, ради красивого кадра модель позировала, подставившись лучам солнца. Такое освещение создало интересную игру света и теней, подчеркнув привлекательность Леонилы. Вдобавок, она приняла томную позу, запрокинув руку за голову.

Ранее мы сообщали, что 21-летняя модель Леонила Гузь выложила новое фото и пожаловалась, что на ней лица нет - оказалось, не только этого.

Модель натянула свитер зеленого цвета, а чтобы еще больше приковать внимание армии поклонников, красотка "забыла" про лифчик - сделав фото еще эффектнее. Сквозь тоненькую ткань свитера "пробиваются" все ее пленительные бугорки - невозможно глаз оторвать.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь показала безупречное декольте в томной позе

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