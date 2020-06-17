27-річна бразильська суперодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила стрункістю у вузькому платті

Красуня опублікувала фото, на яких виглядала дуже спокусливо, передає Politeka.net. Жизель постала в тонкому платті на бретельках, прикрашених металом.

Наряд обтягнув груди, струнку талію і пружні сідниці зірки. При цьому плаття також мало пікантний виріз, що відкриває вид на красиві ніжки знаменитості.

Закінчив стильний образ зелений капелюшок.

Зірка всіляко вигиналася, вихваляючись принадами без білизни, що видно за певними ознаками.

На деяких знімках Олівейра позувала в руках з білим песиком. В такому вигляді та з "підмогою" можна і на пляж.

Красуня посміхалася, на її обличчі не було макіяжу, при цьому зірка виглядала свіжо і красиво.

Всього за сім хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були в захопленні від образу красуні.

"Вау, як прекрасна", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала в мега спокусливому комплекті спідньої білизни.

Зірка розпустила волосся, стягнула кофту на плечі і залізла на підвіконня, влаштувавшись в томній позі.

Користувачі вирішили не скупитися на компліменти і тут же завалили модель ними.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра зняла білизну і затягла свої пружні принади брендовою хусткою, зробивши з нього тісний короткий топ. Модель оголила свої тендітні плечі та худі ключиці. Зірка позувала на вулиці – вона лягла на траву.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра постала в красивому чорному костюмі, який складався з короткої спідниці та кофти з довгим рукавом.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра пікантно вигнулась перед камерою у вузькому топі: "Королева".