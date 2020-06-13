Модель Жизель Оливейра, которая прославилась благодаря участию в показах «Victoria's Secret», очаровала идеальной фигурой

Как Politeka.net , свежее фото звезда опубликовала на свое странице в Инстаграм. Красотка решила отдохнуть у бассейна, чтобы справиться с летней жарой. Она выбрала для отдыха очень откровенный купальник, который полностью оголил ее бедра. Девушка лежала возле бассейна, демонстрируя на камеру свои идеальные изгибы. Ее фигура в этом купальном костюме выглядела изумительно.

На одном из кадров Жизель едва раздвинула ноги, чем свела своих поклонников с ума. За день ее пост собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Вау, невероятно», Огонь», «Летние флюиды», «Сказочная богиня, фантастическая и красивая», «Еще один день.. еще одна нахальная фотография», «Какая замечательная женщина», «Вы идеальны», «Красотка», «Так горячо», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра часто устраивает домашние фотосессии. Недавно она надела соблазнительную черную кофту на пуговицах с глубоким декольте. Образ красотка дополнила игривыми гульками на голове. Макияж в виде стрелок на веках и глянцевых губ лишь подчеркнул невероятную красоту знаменитости.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра пикантно выгнулась перед камерой в узком топе: "Королева".