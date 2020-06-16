Популярна російська актриса Евеліна Бледанс вразила кадрами зі зйомок в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні у мене була постільна сцена, в якій моє тіло було трохи пошкоджено😭 Гортайте карусель», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на першому знімку Бледанс позує поруч з чоловіком, а на двох інших кадрах – зі знімального майданчика, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. При цьому крім неї, на майданчику перебувало ще близько десяти осіб.  Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено😭 Листайте карусель. #блёданс #актриса #съемки #кинопара #кино #сериал #фитнес #спорт

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«Ого, так вони ж величезні», «Чудова !!! До зустрічі , Лада Георгіївна», «ви найкраща», «Яка прекрасна груди», «Хто посмів пошкодити імпланти королеви?», «Красива, шикардос, будьте щасливі, маєте право», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома актриса Евеліна Бледанс показала, як доглядає за своїми клумбами

Красуня в цей раз позувала в майці і штанях, а волосся залишила розпущеним. Евеліна нагнулася вперед на тлі квітів, позуючи для фото. Бледанс розповіла у своєму повідомленні, що потрібно робити для того, щоб квіти добре себе почували.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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