Популярная российская актриса Эвелина Бледанс поразила кадрами со съемок в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено😭 Листайте карусель», - говорится в сообщении.

Уточним, что на первом снимке Бледанс позирует рядом с мужчиной, а на двух остальных кадрах – со съемочной площадки, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. При этом кроме нее, на площадке находилось еще около десяти человек. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ого, да они же огромные», «Замечательная !!! До встречи , Лада Георгиевна», «вы лучшая», «Какая прекрасная грудь», «Кто посмел повредить импланты королевы?», «Красивая, шикардос, будьте счастливы, имеете право», - пишут они.

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Красотка в этот раз позировала в майке и штанах, а волосы оставила распущенными. Эвелина нагнулась вперед на фоне цветов, позируя для фото. Бледанс рассказала в своем сообщении, что нужно делать для того, чтобы цветы хорошо себя чувствовали.

Фанаты, включая Тарзана, поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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