Популярная российская актриса Эвелина Бледанс поразила кадрами со съемок в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено😭 Листайте карусель», - говорится в сообщении.

Уточним, что на первом снимке Бледанс позирует рядом с мужчиной, а на двух остальных кадрах – со съемочной площадки, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. При этом кроме нее, на площадке находилось еще около десяти человек.  Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

View this post on Instagram

Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено😭 Листайте карусель. #блёданс #актриса #съемки #кинопара #кино #сериал #фитнес #спорт

Популярные статьи сейчас

Беда произошла с победителем "Евровидения" Александром Рыбаком: "Ударил в живот так сильно, что..."

Денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить

Украинские пенсионеры внезапно получили деньги, срочное заявление: "более трех миллиардов..."

В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов», роскошь поражает: «Живет по соседству с…»
Показать еще

A post shared by Эвелина Блёданс (@bledans) on

«Ого, да они же огромные», «Замечательная !!! До встречи , Лада Георгиевна», «вы лучшая», «Какая прекрасная грудь», «Кто посмел повредить импланты королевы?», «Красивая, шикардос, будьте счастливы, имеете право», - пишут они.

До этого мы писали, что известная актриса Эвелина Бледанс показала, как ухаживает за своими клумбами

Красотка в этот раз позировала в майке и штанах, а волосы оставила распущенными. Эвелина нагнулась вперед на фоне цветов, позируя для фото. Бледанс рассказала в своем сообщении, что нужно делать для того, чтобы цветы хорошо себя чувствовали.

Фанаты, включая Тарзана, поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев.

Напомним, бесстыжая Бледанс без комплексов сверкнула прелестями в крохотном топе

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Бледанс развалилась на кровати с новым другом, ошарашив признанием

А еще Politeka писала, что бледанс показала, чем занимается в оккупированном Россией Крыму