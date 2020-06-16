Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з «Орла і Решки» здивувала витівкою на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Москва су*ка», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Івлєєва позує біля машини, задерши ногу в міні-шортах і крихітному топі.. Також ведуча зробила геотеги, показавши, що в той момент перебувала на Воробйових горах. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ля яка цяця», «ікона», «найкраща», «богиня», «Викликайте пожежників, вогонь», «Стильна і найприкольніша», «краща», «офігенно», «красуня», «нереалка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома телеведуча Настя Івлєєва вразила публіку новим образом.

Зірка з'явилася в стильному, і одночасно, якомусь ніжному стилі. Зірка одягла блакитну футболку, яка підкреслила її принади і світлі джинси, виділили її п'яту точку.

Поряд з красунею перебувала рожева сумочка. Образ завершили і інші прикраси.

Настя взяла пікантну позу: вона обперлася руками об машину, виставивши назад пружні сідниці. При цьому зірка не посміхалася, а спокійно дивилася в камеру.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Івлєєва посвітила величезним декольте перед Ургантом: "чоловік подивився?".