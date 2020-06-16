Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Величне століття», блиснула незвичайним умінням на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Узерлі, яка зіграла в серіалі знамениту Хюррем Султан, позує верхи на коні в міні-сукню, демонструючи відмінні навички. У якийсь момент зірка нахиляється і обіймає тварина.

А на іншому знімку фотографу вдалося сфотографувати Узерлі, коли та від душі сміється. Знімки стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Найкраща!», «Божественна», «Яка задоволена. Радий за тебе», «обожнюю тебе», «Прима верхи на красені. Супер», «так мило», «гарні фотки», «прикольно», «вау, дуже гарні знімки», «а ти дуже красива, знаєш про це?», - пишуть вони.

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