Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли сверкнула невероятной фигурой во время прогулки на улице

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Узерли выбрала для прогулки модный весенний лук. Она решила на время сменить имидж и примеряла молодежную одежду, сделав соответствующую прическу. Красотка надела обтягивающее платье с оголенным животом. Сверху актриса набросила джинсовую куртку в тон платью.

Особого шарма фото добавила широкая улыбка Узерли, которая выглядела очень счастливой. За 40 минут пост красотки собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Ты красивая», «Королева», «Невероятная», «Люблю эту улыбку», «Ты лучшая актриса», «Тебе подходит белый цвет волос», «Мерьем, ты прекрасна. Я посылаю тебе много поцелуев», «Невероятная Мерьем», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась страстным снимком. Актриса стояла возле зеркала в прозрачной сеточке телесного цвета. На кадрах можно увидеть идеальную внешность Узерли – ее гладкие волосы и идеальное лицо без морщин. Как известно, звезда не раз обращалась к косметологам и колола себе ботокс. Она однажды призналась, что переборщила с уколами красоты.

Напомним, что Мерьем Узерли показала настоящую себя в прозрачной сеточке: "Неземная".

Как сообщала Politeka, Хюррем из "Великолепного века" застукали в дерзком мини на прогулке с дочкой: "Так вот ты какая".

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.