36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мега популярной после сериала "Великолепный век", удивила кадром из детства

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала фото 27-летней давности в своем микроблоге в Инстаграм.

Мерьем, будучи девятилетним ребенком, предстала крупным планом - в нежных чертах лица девочки уже угадывается будущая красотка, разбивающая сердца. Примечательно, что сама актриса в подписи обратила внимание пользователей на один изъян, от которого, впрочем, она успешно избавилась.

"#кривые зубы #9 лет #германия #детство", - подписала фото Мерьем.

Поклонники кинулись обсуждать маленькую Хюррем:

"Ты выглядишь так мило♥ ️"

"Посмотрите на изменения и не эволюцию, а революцию 😂"

"Ортодонт очень помог😅, красивая как всегда😍❤️"

"Как всегда, гадкий утёнок со временем превращается в прекрасного лебедя!)"

"Такая сладкая👍😘"

"Глаза темные тут!😊"

Ранее мы сообщали, Узерли не часто улыбается на фото, но недавно актриса изумила счастливым выражением лица. Так, на черно-белых снимках, опубликованных в Инстаграм, красотка восхитила идеальнй улыбкой, а также пикантным декольте, засветив соблазнительные линии.

"Вы прекрасная", "Лучше, чем смех", "Люблю тебя", "Шикарная", "Это очень мило", "Замечательно", - отреагировали поклонники.

Также мы писали, звезда "Великолепного века" показала, как гуляет вместе с 6-летней дочкой Ларой Джемине. Мерьем хрустела вкусняшками, а девочка пила сок из трубочки. Мама и дочка нежно прильнули друг к другу.

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