Модель популярного бренда Victoria’s Secret Эльза Хоск сверкнула главным достоинством в наряде без штанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Привет каблуки, давно не виделись», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Хоск позирует в наряде без штанов, закинув ногу за ногу. На звезде красуется одна рубашка, которую она решила дополнить элегантным корсетом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Нереальный вид», «мама дорогая», «королева», «у меня от такой красоты дар речи отобрало», «бомбезная», «богиня», «ты невероятная», «девушка мечты», «вся в мечтах какая-то», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Victoria’s Secret Эльза Хоск показала главную гордость в тесном топе.

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Эльза решила прогуляться на пляж. Она надела короткий топ спортивного типа, под который не стала надевать белье. Ее грудь прекрасно просматривалась через тонкую ткань. Вниз Эльза надела длинную юбку, а сверху набросила свитер.

Стоит отметить, что Хоск сделала дополнительный кадр, чтобы поклонники могли рассмотреть ее идеальный бюст.

Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».