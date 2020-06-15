Популярна українська співачка Аліна Гросу не на жарт захопилася зйомками для ТікТок

У себе в Instagram красуня публікує частину відео, які знімає для цієї молодіжної мережі, передає Politeka.net. Так, сьогодні Гросу приміряла образ Харлі Квін. Вона зробила собі два хвостики. Один пофарбувала в рожевий колір, а інший в зелений.

На першому відео красуня спародіювала образ божевільної героїні коміксів, а ось другий ролик виявився куди більш цікавим.

Аліна сиділа за столом з російським актором Романом Полянським. Він зображував роль викладача, а Гросу грайливої учениці. В процесі зйомки Роман брався за груди Гросу і зображував переляк, коли та заявила йому, що її батько начальник поліції.

Мініатюру парочка зображала під традиційну озвучку, яку використовують в ТікТок.

«Чи закохувалися ви колись в свого вчителя? Роман Володимирович в шоці з учениці..або з ТікТок», - підписала відео Гросу.

Зазначимо, що це вже не перше відео, яке Гросу записує з актором. Раніше вони записали танець, в кінці якого Гросу вдаряла чоловіка в обличчя. Красуня була одягнена в чорну шкіряну куртку.

До речі, в мережі вже давно говорять про те, що між Гросу і Полянським роман. Пару часто бачать разом, актор знявся вже в декількох кліпах Гросу. Правда, як і співачка, Полянський перебуває в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, що грайлива Гросу обтягла пишні принади чорною тканиною: "Очаровашка".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу ледве вмістила пишну красу в обтягуючий одяг: навіть Козловський спокусився.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу влаштувала скандальну зйомку в честь ювілею, українці в ауті: "З трупами фоткатись...".