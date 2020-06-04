Відома українська співачка Аліна Гросу активно знімає відео в "TikTok"

Зірка постає в різних стильних образах і слідує трендам, залучаючи все більше підписників, пише Politeka.net.

Один з роликів артистка продублювала в Instagram. (Щоб подивитися, докрольте до кінця сторінки). На кадрах Аліна закинула волосся набік і підспівувала одній з популярних зараз пісень.

Співачка вибрала чорний облягаючий топ, який підкреслив її форми.

Однак не можна було відвести погляду від обличчя красуні, а точніше від міміки.

"#мяумяу Думаю, кожен з нас повинен завжди зберігати в собі частинку дитини🤪 милу, добру, смішну і дуркувату 😊😊😊 особливо кожна творча людина:) ви згодні?) або пора дорослішати і натягувати на себе сУрйозний образ?))", - поцікавилася Гросу у підписників.

За годину кадри зібрали майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Я не думаю, що потрібно щось на себе "натягувати" Потрібно бути собою, в будь-якому віці...", "Красуня. Кращий тік-токер😍😍😍😍", "Ми відчуваємо себе дітьми,поки живі наші батьки🙏🙏🙏", "Потрібно бути дитиною в душі ні дивлячись ні на що...", " сУрйозними ще встигнемо побувати 😁😁😁", "Прикольно💪👍", "Прикольна)Підтримую", "Аліна, ви така класна🌸", "Як завжди круто🔥🔥🔥🔥", "5 разів переглянула,Аліна міміка неповторна💖красуня і чарівна ,люблю💋💖❤️", "Якщо подобається, будь дитиною", "Милий образ😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу зняла себе крупним планом, при цьому її плечі і зона декольте були оголеними. Гросу дивилася в кадр і мяукала під музику.

Нагадаємо, зухвала Аліна Гросу в напівпрозорому мереживі показала Бузової, що таке пристрасть

А ще Politeka писала, що розпусна Аліна Гросу вивалила дари природи перед камерою

Також Politeka повідомляла, що Гросу в шкіряній міні похвалилася розвагами, але засвітила зайве