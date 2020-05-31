Відома українська співачка Аліна Гросу показала, як вміє танцювати
На кадрах Аліна позувала у чорній шкіряній куртці і розпущеним волоссям. Поруч можна побачити актора Романа Полянського, який був у чорній шкірянці та джинсах. Пара танцювала на камеру і посміхалася, але в один прекрасний момент, Гросу під час танцювального руху вдарила красеня в обличчя, який стояв позаду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Він живий, біжу за льодом.
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А у вас бувало, що щось пішло не так?....", - написала Аліна.
Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали безліч коментарів:
"Його, звичайно, шкода, але вийшло круто", "Чітко", "Аліна, ви дуже гарна", "Ой, бідне сонечко", "Красава, так йому і треба", "Господи, бідний Роман", "Які ви класні", "Такого не було. Але раз поліно на ногу колезе впустив", "Аліна, так приємно спостерігати за вами. Ви найкраща", "Блін, так круто", "Так і було задумано?",
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу вирішила записати кумедне відео для молодіжної мережі ТикТок.
Відео красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона зняла себе крупним планом, при цьому її плечі і зона декольте були оголений. Гросу дивилася в кадр і мяукала під музику. Вона повторювала інструкції, в результаті чого їй довелося спокусливо нявкати, нявкати як робот і як хлопчик.
Нагадаємо, зухвала Аліна Гросу в напівпрозорому мереживі показала Бузової, що таке пристрасть
А ще Politeka писала, що розпусна Аліна Гросу вивалила дари природи перед камерою
Також Politeka повідомляла, що Гросу в шкіряній міні похвалилася розвагами, але засвітила зайве