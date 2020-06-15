Популярная украинская певица Алина Гросу не на шутку увлеклась съемками для ТикТок
У себя в Инстаграм красотка публикует часть видео, которые снимает для этой молодежной сети, передает Politeka.net. Так, сегодня Гросу примеряла образ Харли Квин. Она сделала себе два хвостика. Один покрасила в розовый цвет, а другой в зеленый.
На первом видео красотка спародировала образ сумасшедшей героини комиксов, а вот второй ролик оказался куда более интересным.
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Алина сидела за столом с российским актером Романом Полянским. Он изображал роль преподавателя, а Гросу игривой ученицы. В процессе съемки Роман трогал Гросу за грудь и изображал испуг, когда та заявила ему, что ее отец начальник полиции.
Миниатюру парочка изображала под традиционную озвучку, которую используют в ТикТок.
«Влюблялись ли вы когда-то в своего учителя? Роман Владимирович в шоке с ученицы..или с ТикТок», - подписала видео Гросу.
Отметим, что это уже не первое видео, которое Гросу записывает с актером. Ранее они записали танец, в конце которого Гросу ударяла мужчину в лицо. Красотка была одета в черную кожаную куртку.
Кстати, в сети уже давно говорят о том, что между Гросу и Полянским роман. Пару часто видят вместе, актер снялся уже в нескольких клипах Гросу. Правда, как и певица, Полянский находится в официальном браке.
Напомним, что игривая Гросу обтянула пышные прелести черной тканью: "Очаровашка".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу еле вместила пышную красоту в обтягивающий наряд: даже Козловский соблазнился.
Также Politeka писала, что Алина Гросу устроила скандальную съемку в честь юбилея, украинцы в ауте: "С трупами фоткаться...".