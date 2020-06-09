Відома співачка Аліна Гросу здивувала кадрами з відзначення 25-річчя

Вчора молода співачка і актриса святкувала свій день народження. Щоб відзначити важливу подію, співачка не стала влаштовувати бурхливу вечірку і розкішну вечерю, вона поділилася сімейними кадрами і милим роликом з задуванием свічок. А сьогодні Аліна представила теплий кадр зі свого свята, на якому позувала з... рибою в руках, чим і вразила шанувальників, повідомляє Politeka.

«Дорогі мої друзі, спасибі вам за стільки неймовірно приємних слів❤️ я і не знала, що вас так багато🙈😊😊😊 хочу щоб все, що ви побажали мені було і у вашому житті, тільки збільшено втричі раз :))) будьте щасливі!!! Я вас люблю і ще раз спасибі😋

P. s. День народження я зустрічала на рибалці (багато цього дивуються, але я не особливо люблю звичайні тусовки, мені б природу поруч😋 може це вік вже говорить😅😂😂😂) народилася я в 20:20 і саме в цей час вчора я піймала 3 кг-ого осетра😍😍😍 тому, думаю, що рік буде максимально плідним)))) ура)))) а це весь мій персональний улов🤗🤗🤗 кайф))) пішла коптити, солити і запікати)))», - написала Аліна під новими роликами в Instagram. Шанувальники тут же відреагували, написавши сотні коментарів, причому вони обурилися поведінкою Аліни з мертвої і рідкісної рибою, поруч з якою вона і позувала.

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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