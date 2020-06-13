Відома українська співачка Аліна Гросу показала сміливий образ, попросивши вибрати кращий ракурс

На фото красуня позувала в чорному комбінезоні, який був складений з топа переходить у штани. Аліна доповнила образ яскравим макіяжем і розпущеним волоссям, що зробив знімки максимально спокусливими. Гросу впевнено дивилася в об'єктив камери, показуючи всю себе, сидячи на підлозі і склавши ноги разом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Віталія Козловського, поставили більше трьох тисяч лайків і почали активно вибирати між трьома фото, а також написали кілька коментарів:

"Все супер", "рррр", "Всі шикарні", "Все супер", "Таке, могла б і краще", "адже Вона одна... Який же вибір без вибору... А було б прикольно якби у Аліни була сестра близнючка... Або дві...", "Взагалі Аліночка на всіх красива завжди але 3 гармата", "Смакота", "Це ми вже бачили".

Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу здивувала кадрами з відзначення 25-річчя.

"Дорогі мої друзі, спасибі вам за стільки неймовірно приємних слів, я і не знала, що вас так багато, хочу щоб все, що ви побажали мені було і у вашому житті, тільки збільшено втричі раз :))) будьте щасливі!!! Я вас люблю і ще раз спасибі", - написала емоційно під новими кадрами українська співачка.

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