19-річна співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, приголомшила ракурсом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала "догори дригом".

Так Соня нахилилася над камерою на тлі блакитного літнього неба, доторкнувшись пензликом косметичного засобу до своїх пухки губів.

«Ці губи ...» 💋, - підписала фото зірка. Цікаво, у бабусі були такі ж?

Дівчина пояснила, що на Тижні Краси їй найбільше сподобався засіб, що на фото:

"Ця розкішна сироватка збагачена 28 корисними інгредієнтами, в тому числі 14 ефірними маслами, вітамінами А, С і Є. Продукт наноситься антибактеріальним аплікатором з позолотою, який володіє тонким охолоджуючим ефектом. Він робить губи пухкими, заспокоюючи і захищаючи".

"Красива😍"; "Просто 🔥", - за лічені хвилини користувачі встигли поставити сотні лайків, а також нагородити юну знаменитість компліментами.

Раніше ми повідомляли, відомо, що Соня Євдокименко захоплюється кінним спортом. Навіть по прильоту на батьківщину з Нью-Йорка, де вона живе і працює, - на весілля до родички, дівчина примудрилася викроїти час для того, щоб покататися на коні. Євдокименко виклала кадри, де вона з гарною твариною. На ній білий костюм з сорочки і короткої спідниці, що відкрила чудовий вид на її ніжки.

Красуня зворушливо обіймала коня і виглядала цілком щасливою та задоволеною життям.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару злегка оголилася і влаштувала дикі танці на камеру: бабусі таке і не снилося.

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.