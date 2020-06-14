Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась стройными ножками и показала своего «друга»

Не так давно девушка прилетела в Киев из Нью-Йорка, судя по всему, для того, чтобы попасть на свадьбу племянницы Софии Ротару Сони Кей. Сейчас Соня вовсю наслаждается развлечениями у себя на родине. Как пишет Politeka.net, Евдокименко поделилась новыми кадрами в своем Инстаграме.

На фотографиях Соня позирует с великолепным белым конем. При этом одета девушка не очень подобающе для конной прогулки. На ней белый костюм из рубашки и короткой юбки, которая позволяет ей продемонстрировать свои стройные ножки.

Евдокименко трогательно обнимает коня, который смотрит куда-то вдаль. Девушка выглядит счастливой и довольной жизнью.

До этого мы писали, что Евдокименко показала, как выглядит ее восхитительное тело.

На фото красотка стоит в белой кофте и черных штанах. Евдокименко задрала первое, чтобы продемонстрировать идеальный пресс, который она старается сохранить. Волосы у красотки были распущены, а образ Соня дополнила легким мейкапом. Звезда, как известно, прилетела в Киев из Нью-Йорка, скорее всего на свадьбу племянницы Софии Ротару Сони Кей.

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Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру: бабушке такое и не снилось.

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.