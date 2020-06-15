Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показав свою спортивну фігуру у всій красі

На своїй сторінці в Instagram він опублікував гарячий знімок, передає Politeka.net. На фото Михайлюк був одягнений у темні джинси і грубі черевики. Торс «холостяка» був голий, завдяки чому шанувальники змогли помилуватися неймовірною фігурою чоловіка. Михайлюк напряг сталевий прес, що додало особливого шарму фото.

«Сьогодні прокинувся з прекрасним видом, співом птахів і не наполегливим кваканьєм жаб з Дніпра ну і, звичайно ж, гарним настроєм)», - підписав фото чоловік, натякаючи, що зараз відпочиває в Дніпрі.

За 40 хвилин його пост зібрав понад 16 тисяч лайків. В коментарях йому залишили схвальні відгуки про його зовнішність.

«Збираюся в Одесу, поїхали разом)», «Занадто солодкий», «Крута фотка», «Ну, був нормальним мужиком, що за фотки», «Задумливий красень!», «Макс ти кращий. Успіхів у всьому Тобі», «Який красень», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Максим Михайлюк, який до проекту працював пілотом, вирішив зайнятися власним бізнесом. Втім, відмовлятися від улюбленої професії Макс не планує і з нетерпінням чекає, поки відкриють кордони.

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