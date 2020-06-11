Шоу «Холостяк» протрималося цілих 10 сезонів, завдяки неймовірній любові глядачів. Вже восени проект вийде в новому форматі, зробивши головною героїнею дівчину
Politeka.net вирішила згадати найгарячіших «холостяків», які були головними героями шоу протягом останніх 10 років.
Першим українським холостяком був українсько-американський танцівник Максим Чмерковський. У фіналі він вибрав дівчину Олександру, з якою, втім, не продовжив відносини після шоу. До речі, завдяки цьому шоу стала популярна Яна Соломко, яка стала співачкою.
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У третьому сезоні шоу холостяком став російський хірург Андрій Іскорнєв. Він деякий час зустрічався зі своєю обраницею, але пара в результаті розійшлася.
У шостому сезоні українські дівчата боролися за серце грузинського красеня Іраклі Макацарія. Він також був тренером у проекті «Зважені та щасливі» і брав участь у проекті «Танці з зірками».
У восьмому сезоні канал запросив на місце холостяка музиканта Роджена Анусі. Він був вельми незвичайним героєм шоу, адже любив поговорити з дівчатами.
Український телеведучий, головний редактор чоловічого журналу Хll Микита Добринін знайшов свою любов на 9 сезоні шоу. Нещодавно він одружився на Даші Квітковій, яка перемогла в шоу.
10 сезон, на жаль, не закінчився щасливим кінцем, але зате подарував Україні ще одного секс-символа. На цей раз «холостяком» вибрали пілота Макса Михайлюка.
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