Шоу «Холостяк» протрималося цілих 10 сезонів, завдяки неймовірній любові глядачів. Вже восени проект вийде в новому форматі, зробивши головною героїнею дівчину

Politeka.net вирішила згадати найгарячіших «холостяків», які були головними героями шоу протягом останніх 10 років.

Першим українським холостяком був українсько-американський танцівник Максим Чмерковський. У фіналі він вибрав дівчину Олександру, з якою, втім, не продовжив відносини після шоу. До речі, завдяки цьому шоу стала популярна Яна Соломко, яка стала співачкою.

У третьому сезоні шоу холостяком став російський хірург Андрій Іскорнєв. Він деякий час зустрічався зі своєю обраницею, але пара в результаті розійшлася.

У шостому сезоні українські дівчата боролися за серце грузинського красеня Іраклі Макацарія. Він також був тренером у проекті «Зважені та щасливі» і брав участь у проекті «Танці з зірками».

У восьмому сезоні канал запросив на місце холостяка музиканта Роджена Анусі. Він був вельми незвичайним героєм шоу, адже любив поговорити з дівчатами.

Український телеведучий, головний редактор чоловічого журналу Хll Микита Добринін знайшов свою любов на 9 сезоні шоу. Нещодавно він одружився на Даші Квітковій, яка перемогла в шоу.

10 сезон, на жаль, не закінчився щасливим кінцем, але зате подарував Україні ще одного секс-символа. На цей раз «холостяком» вибрали пілота Макса Михайлюка.

Нагадаємо, що у мережі розсекретили коханку "холостяка" Макса Михайлюка, для Ульянової це буде удар: "Виявилася учасницею...".

Як повідомляла Politeka, наречена «Холостяка» Добриніна в одній білизні здивувала визнанням: "Підходжу до дзеркала і думаю, який жах!".

Також Politeka писала, що екс-фаворитка "Холостяка" Макса Михайлюка висловилася про його проблеми з жінками: "Краще здатися".