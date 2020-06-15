Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показал свою спортивную фигуру во всей красе

На своей странице в Инстаграм он опубликовал горячий снимок, передает Politeka.net. На фото Михайлюк был одет в темные джинсы и грубые ботинки. Торс «холостяка» был обнажен, благодаря чему поклонники смогли полюбоваться невероятной фигурой мужчины. Михайлюк напряг стальной пресс, что придало особого шарма фото.

«Сегодня проснулся с прекрасным видом, пением птиц и не настойчивым кваканьем лягушек с Днепра ну и конечно же хорошим настроением)», - подписал фото мужчина, намекая, что сейчас отдыхает в Днепре.

За 40 минут его пост собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях ему оставили восторженные отзывы о его внешности.

«Собираюсь в Одессу, поехали вместе)», «Слишком сладкий», «Крутая фотка», «Ну, был же нормальным мужиком, что за фотки», «Задумчивый красавчик!», «Макс ты лучший. Успехов во всём Тебе», «Какой красавчик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Михайлюк, который до проекта работал пилотом, решил заняться собственным бизнесом. Впрочем, отказываться от любимой профессии Макс не планирует и с нетерпением ждет, пока откроют границы.

Напомним, что Макс Михайлюк огорошил новостью о сыне: "Нашелся", как выглядит малыш.

Как сообщала Politeka, в сети рассекретили любовницу "холостяка" Макса Михайлюка, для Ульяновой это будет удар: "Оказалась участницей...".

Также Politeka писала, что Михайлюк, Макацария, Добрынин и другие «холостяки» взбудоражили брутальными образами: топ страстных фото.