В мережі показали таємну переписку головного героя шоу "Холостяк-10" Максима Михайлюка, в якій він спілкується про сина
Її оприлюднив сам Михайлюк в розділі «Сториз», передає Politeka.net.
Як відомо, чоловік у фіналі проекту вибрав молоду гімнастку Дашу Ульянову, однак пізніше зізнався, що у нього був інтимний зв'язок на зйомках з іншою учасницею шоу.
Пара не змогла побудувати відносини, по всій видимості, через зраду і розлучилася, про що розповіла в пост-шоу проекту.
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Після розставання Михайлюк став активним користувачем Instagram, де розповідає своїм підписчикам, що відбувається в його житті.
Так, зокрема, він поділився листуванням з дівчиною Юлією Колесник, яка нібито заявила, що знайшла його сина.
"Є чутки, що у тебе син, я його знайшла", - пише вона Максу. Також вона показала фотографію модного хлопчика.
Раніше ми повідомляли, Макс Михайлюк почав займатися своїм бізнесом і розповів, що зараз відбувається в його житті.
Не секрет, що до зйомок Макс активно займався улюбленою справою, хвалився фото, зробленими під час його роботи (Михайлюк пишається тим, що він пілот). Останнім часом на його профілі в Instagram з'являлися в основному кадри з шоу або постановочні фото з модних фотосесій. В цей раз чоловік з'явився у робочій формі і з легкою посмішкою на обличчі:
"Насамперед, насамперед-літаки ... Дуже сподіваюся, що скоро все нормалізується і ми вже на фінішній прямій відкриття кордонів", - зізнався він.
Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".
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