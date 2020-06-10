«Холостяка» Макса Михайлюка запідозрили в романі з учасницею проекту Анастасією Кірієнко

Як передає Politeka.net, шанувальники шоу зробили висновок про їх роман з фотографії, яку опублікувала Кірієнко на своїй сторінці в Instagram.

Днями дівчина виклала фото з машини в обнімку з чоловіком. Обличчя хлопця вона не показала, але в кадр потрапила його рука і щетина. Прихильники відразу ж звернули увагу, що чоловік дуже схожий на Макса.

«Мені здається, чи вона на останній фотці з Максом???», «Думаю, що Максим) вона на відпочинку і він) і історії виставили з різницею в годину)», - пишуть люди.

Як відомо, у фіналі шоу Михайлюк вибрав гімнастку Дашу Ульянову, але разом пара не залишилася. Незважаючи на те, що обох зірок засипають питаннями про те, чи зможуть вони знову бути разом, молоді люди рухаються далі.

Анастасія Кірієнко, яку запідозрили в інтрижці з «холостяком», покинула проект ще у восьмому випуску. Достеменно невідомо, чи справді у неї роман з чоловіком, але масла у вогонь підливає той факт, що дівчина раптово обмежила можливість коментувати свої пости. Крім цього, вона чомусь вирішила приховувати особу свого залицяльника.

До речі, після того, як Анастасія пішла з проекту, зізнавалася, що подружилася з Дашею Ульяновою. Цікаво, чи стане для неї ударом той факт, що нова любов Михайлюка виявилася учасницею шоу.

Нагадаємо, що ідеальна "холостячка" Михайлюка показала, якою була до схуднення: "Ось це пампушка".

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