Популярний російський співак Сергій Лазарєв поділився зворушливим фото зі своїм сином

На своїй сторінці в Instagram він опублікував селфі, зроблене напередодні, передає Politeka.net. На фото розчулений і злегка обгорівший на сонці Лазарєв обіймає свого 6-річного сина Микиту. Хлопчик відчутно зріс за карантин, тому із задоволенням позує на камеру.

Як відомо, у Лазарєва є ще донька Ганна. Обох дітей співак виховує один. За 40 хвилин пост артиста зібрав майже 50 тисяч лайків. В коментарях йому залишили масу компліментів.

«Зовсім вже великий став, як швидко ростуть діти», «Тато і син розбивають серця дівчат різного віку», «Маленьке і велике щастя», «Які сонечка, не можу. Шалено скучили по вам», «Так схожий на Гагаріну», «Які милі. Сонечка. Щастя вашій родині», - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що нещодавно Сергій Лазарєв поділився сімейним фото, яке було зроблено під час Нового року. На знімку він сидить в обнімку зі своїми дітками.

Як відомо, Лазарєв певний час зустрічався з телеведучою Лерою Кудрявцевою. Крім цього, співаку приписували роман з Поліною Гагаріною і Ані Лорак. Сам артист намагається приховувати своє особисте життя від сторонніх очей.

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