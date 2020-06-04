Одночасні розлучення Поліни Гагаріної з фотографом Дмитром Ісаковим і співака Еміна Агаларова з дружиною Оленою Гавриловою стали центром поширення несподіваних чуток

Не так давно в мережі з'явилася інформація про те, що Емін Агаларов, нібито раніше "таємний коханий" Ані Лорак заявив про своє розлучення. Чоловік, який виступає під псевдонімом EMIN отримав сотні коментарів фанатів, причому більшість з них запевняла: артист розлучається заради іншої жінки. Розлучення Поліни Гагаріної став причиною нових чуток, на думку шанувальників, зірки хочуть бути разом. Однак, колега і знайома артистів спростувала дану інформацію і навіть розповіла зайве про Ані Лорак і Сергія Лазарєва, повідомляє radiokp.

Так, як виявилося, чутки, поширені фанатами, не більше ніж плітки. Колега Поліни Гагаріної і Еміна Агаларова запевняє: це найменш правдоподібна версія розлучень двох артистів:

«Поліна і Емін — це дуже смішно. Я б скоріше повірила в роман Агаларова і Кеті Топурії. А Гагаріної також зараз приписують роман з Сергієм Лазарєвим. Але це теж неправда. Лазарєв дуже дружить з Ані Лорак», — розкрила правду музичний продюсер Олеся Сазыкина.

Примітно, що таким чином дівчина дала точний натяк на відносини Сергія Лазарєва і Ані Лорак, фактично підігріваючи інтригу, щодо їхнього романтичного спілкування. При цьому доповнюючи свої слова, вона зазначила, у центрі обговорення знаходиться саме Емін Агаларов, так як його завжди обожнювали жінки.

А ось що стосується Поліни, то вона завжди дуже любила чоловіка і не звертала уваги на суттєву різницю в їх доходах. Однак за темпераментом подружжя одне одному зовсім не підходили.

Зазначимо, Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков вирішили розлучитися практично в той же час. Згідно інформації з близького оточення артистів, пара не живе разом вже кілька місяців. Примітно, що до цього дівчині приписували роман з Сергієм Лазарєвим і навіть розповсюдили слух про те, що саме вона народила артистові дитини.

Також, згідно із заявами, в документах і компанії Гагаріної вже помітні перші перестановки. Раніше в ТОВ «Поліна Гагаріна» генеральним директором компанії з моменту її заснування був її чоловік. Однак тепер стало відомо, що 3 тижні тому він був звільнений.

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