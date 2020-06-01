Популярний російський співак Сергій Лазарєв присвятив зворушливий пост своїм дітям

Про це пише Politeka.net.

Зворушливу публікацію колишній коханець телеведучої Лєри Кудрявцевої опублікував у своєму мікроблозі Instagram.

Сергій Лазарєв приурочив свій пост до Дня захисту дітей.

"Мої дітки-моя любов! Буду захищати і оберігати вас до кінця своїх днів! Бережіть , цінуйте, любіть і захищайте дітей! З Днем Захисту Дітей!", - підписав він спільне фото зі своїми маленькими дітками.

Публікація зворушила шанувальників, які залишили під знімком десятки захоплених коментарів.

"Ось всім би таких Татусів! Як це зворушливо...", "З днем дітей! Скільки вже вашим діткам? Такі дорослі? Займаються англійською?", "Найкращий тато", "Дітки,це щастя. Щасливого дитинства вашим діткам", "Які ви красиві", "Як все-таки вони схожі, як дві краплинки", "Прекрасні", "Які солодкі", "Кошенята", "Сергію, я посміхаюся, коли дивлюся на це фото. Саме тепле і світле. Здоров'я Вам і Вашій родині. Зі святом!", "Які славні! Дітки на маму схоже напевно", "Обидва блакитноокі, в кого хоч?", - написали вони у коментарях під публикацией.

Раніше співак Сергій Лазарєв розповів, кому насправді належить Крим. За словами виконавця, для нього Крим - це Україна, і він розуміє в цій ситуації українців.

Саме тому, за словами Сергія, він не став брати участь у масових концертах російських зірок, які часто проходять в Криму.

"Мені пропонували виступити в Криму, але я відмовився. Я не знаю, як мені себе вести", – відверто зізнався Лазарєв на питання Осадчої з приводу анексії Криму.

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