Известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала солнечные образы

На фото Лиза позирует в коротеньком топе и шортах. Василенко дополнила образ косичками и заколками. На первом фото звезда просто сидела и смотрела в обьектив камеры, а на втором сделала из пальцев пистолет, закрыв при этом один глаз. На последнем кадре актриса высунула язык, позируя перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Что за фильтр, кто знает?", "Солнышко, мы безумно рады за тебя! Что ты в ХАУСЕ!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Спасибо за то , что ты у нас есть! Ли", "Боже что за прекрасное солнышко в моей ленте?", "Лиза,ты супер!В твоих новых фотках появилось что то волшебное!!!", "Какая красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Какой зайчик, просто не могу".

Сообщалось, что звезда популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко поделилась пикантным снимком со своими поклонниками.

За два часа пост 21-летней красотки собрал почти 45 тысяч лайков. В комментариях ей оставили очень много комплиментов.

«Как всегда огонь», «Красотка», «Бомба», "Богиня", «Нереальная», «Шикарная», «Вау», «Такая красивая», «Сладкая», «Ты самая крутая», «Я так люблю тебя», - пишут пользователи сети.





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