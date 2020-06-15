21-летняя украинская актриса Елизавета Василенко, ставшая популярной благодаря роли в сериале "Школа", потрясла публику эпатажной выходкой
Как передает Politeka.net, Лиза опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с актером и моделью Даней Вегасом, с которым ей приписывали роман, и певицей Jerry Heil (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, в результате бурной ссоры Вегас с силой толкнул Лизу. Когда девушка хотела повернуться, чтобы дать сдачи, в ситуацию вмешалась Jerry Heil.
"@thejerryheil спасла меня🤪", - подписала эпичные кадры Василенко.
Постановочный ролик разборок вызвал в сети переполох:
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"Жду когда вы с Даней опять будете вместе😬"
"Нифига себе там Даняя"
"Заберите у них телефон🤦♂️"
"Такое крутое видео 😍♥️🔥"
"Милые такие😄😍"
"Просто зачем??? Что за убожество..."
Ранее мы сообщали, Лиза изумила внешним видом в коротеньком топе и шортах. Актриса опубликовала фото в Инстаграм. Девушка дополнила милый образ косичками и детскими заколками.
"Что за фильтр, кто знает?", "Солнышко, мы безумно рады за тебя! Что ты в ХАУСЕ!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Боже что за прекрасное солнышко в моей ленте?", "Лиза, ты супер! В твоих новых фотках появилось что то волшебное!!!", "Какая красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Какой зайчик, просто не могу", - писали в комментариях.
Кроме того, мы рассказывали, как Василенко взбудоражила кокетливым образом в белом топе и такого же цвета юбке. Красотка приспустила вязаную кофточку, игриво улыбаясь.
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