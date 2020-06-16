39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в незвичному образі
Зірка не тільки постає у звабливих бікіні, але і в різних костюмах, передає Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в бузковій сукні принцеси з глибоким декольте.
Груди в тісному корсеті стиснулися і піднялися. Округлості випирали, а надавало акценту яскраво-бузкова брошка посередині грудей.
Стрічки корсета натяглися під грудьми та підкреслили тонку талію.
Тонка міні-спідниця дозволила помилуватися довгими й стрункими ніжками. Пишні стегна виглядали ідеально.
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"Кайфова" блондинка доповнила образ різними аксесуарами, зокрема діадемою на голові. Модель закрила очі опустила підборіддя і злегка посміхнулася.
Фото не зібрало багато лайків, адже воно було оприлюднене у сторіз. Хоча, варто відзначити, що Хілтон завжди обсипають компліментами в Instagram. Зараз на сторінку красуні підписані 12,2 мільйонів користувачів мережі.
Нагадаємо, Періс Хілтон на одному з відфотошоплених знімків "осідлала" цілу планету. Зірка постала в блискучому бікіні. Верх мав пікантні вирізи внизу, завдяки чому можна помітити частину грудей.
З-за спини виглядали яскраві крильця метелика.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в екстремальному міні і мікро топі, оголивши свій живіт і ноги. Волосся дівчини зібране в незвичну зачіску, а очі підведені яскравими синіми стрілками. Видно, що Хілтон перестаралася з автозагаром. Це архівний кадр, зроблений на одному з модних показів.
Нагадаємо також, що Періс Хілтон з'явилася в чорному піджаку, трусиках і панчохах. Цей образ вийшов дуже гарячим, адже зірка була при повному параді.
Нагадаємо, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».
Як повідомляла Politeka, гаряча Періс Хілтон позбулася одягу і показала справжню спокусу: "20-річні позаздрять".
Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон в бікіні показала чудову фігуру у всій красі: «Крихітка на мільйон».