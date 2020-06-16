39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в незвичному образі 

Зірка не тільки постає у звабливих бікіні, але і в різних костюмах, передає Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в бузковій сукні принцеси з глибоким декольте. 

Груди в тісному корсеті стиснулися і піднялися. Округлості випирали, а надавало акценту яскраво-бузкова брошка посередині грудей. 

Стрічки корсета натяглися під грудьми та підкреслили тонку талію. 

Тонка міні-спідниця дозволила помилуватися довгими й стрункими ніжками. Пишні стегна виглядали ідеально. 

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"Кайфова" блондинка доповнила образ різними аксесуарами, зокрема діадемою на голові. Модель закрила очі опустила підборіддя і злегка посміхнулася. 

Фото не зібрало багато лайків, адже воно було оприлюднене у сторіз. Хоча, варто відзначити, що Хілтон завжди обсипають компліментами в Instagram. Зараз на сторінку красуні підписані 12,2 мільйонів користувачів мережі. 

Нагадаємо, Періс Хілтон на одному з відфотошоплених знімків "осідлала" цілу планету. Зірка  постала в блискучому бікіні. Верх мав пікантні вирізи внизу, завдяки чому можна помітити частину грудей.

З-за спини виглядали яскраві крильця метелика. 

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в екстремальному міні і мікро топі, оголивши свій живіт і ноги. Волосся дівчини зібране в незвичну зачіску, а очі підведені яскравими синіми стрілками. Видно, що Хілтон перестаралася з автозагаром. Це архівний кадр, зроблений на одному з модних показів.

Нагадаємо також, що Періс Хілтон з'явилася в чорному піджаку, трусиках і панчохах. Цей образ вийшов дуже гарячим, адже зірка була при повному параді. 

Нагадаємо, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».

Як повідомляла Politeka, гаряча Періс Хілтон позбулася одягу і показала справжню спокусу: "20-річні позаздрять".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон в бікіні показала чудову фігуру у всій красі: «Крихітка на мільйон».