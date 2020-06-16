39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон предстала в необычном образе
Звезда не только предстает в соблазнительных бикини, но и в разных костюмах, передает Politeka.net. В этот раз модель предстала в сиреневом платье принцессы с глубоким декольте.
Грудь в тесном корсете сжалась и поднялась. Округлости выпирали, а придавало акцента ярко-сиреневая брошь посередине груди.
Ленточки корсета натянулись под грудью и подчеркнули тонкую талию.
Тонкая, будто летящая, мини-юбка позволила полюбоваться длинными и стройными ножками. Пышные бедра смотрелись идеально.
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"Кайфовая" блондинка дополнила образ различными аксессуарами, в частности диадемой на голове. Модель закрыла глаза, опустила подбородок и слегка улыбнулась.
Фото не собрало много лайков, ведь оно было обнародовано в сториз. Хотя, стоит отметить, что Хилтон всегда осыпают комплиментами в Инстаграм. Сейчас на страницу красотки подписаны 12,2 миллионов пользователей сети.
Напомним, Пэрис Хилтон на одном из отфотошопленных снимков "оседлала" целую планету. Звезда предстала в блестящем бикини. Верх имел пикантные вырезы внизу, благодаря чему можно заметить часть груди.
Из-за спины выглядывали яркие крылышки бабочки.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в экстремальном мини и микро топе, оголив свой живот и ноги. Волосы девушки собраны в необычную прическу, а глаза подведены яркими синими стрелками. Видно, что Хилтон перестаралась с автозагаром. Это архивный кадр, сделанный на одном из модных показов.
Напомним также, что Пэрис Хилтон предстала в черном пиджаке, трусиках и чулках. Этот образ получился весьма горячим, ведь звезда была при полном параде.
Напомним, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».
Как сообщала Politeka, горячая Пэрис Хилтон избавилась от одежды и показала настоящий соблазн: "20-летние позавидуют".
Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон в бикини показала прелестную фигуру во всей красе: «Малышка на миллион».