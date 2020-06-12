Світська левиця Періс Хілтон влаштувала гарячу фотосесію в купальниках

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію знімків на підтримку ЛГБТ-спільноти, передає Politeka.net. Хілтон красувалася в райдужному купальнику, а також з райдужним прапором.

«Веселка мій улюблений колір», - підписала зірка фото.

Варто відзначити, що на знімку можна чудово розгледіти фігуру знаменитості. Її плоский животик, спокусливі вигини і незвичайний погляд просто звели з розуму прихильників. За день фото красуні оцінили понад 350 тисяч разів. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Ти така красива», «Гаряча», «Крихітка на мільйон», «Спасибі за підтримку», «Ти неймовірна», «Фігура вогонь», «Сміливо», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 39-річна Періс Хілтон дуже любить створювати картинки в фотошопі. Завдяки цьому вона постійно з'являється на знімках в незвичайних місцях і незвичайних образах. Так, на одному з недавніх фото, модель "осідлала" цілу планету. Епатажна блондинка позувала в блискучому бікіні, засвітивши частину грудей.

Крім цього, нещодавно Хілтон поділилася фото, на якому у всій красі показала свою неймовірну фігуру. Вона одягла спокусливий купальник, засвітивши пружний животик і груди.

Нагадаємо, що Періс Хілтон розкрила шубу і показала, що ховає під хутром: "Королева зірок!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто: "Мокрий ангел".

Також Politeka писала, що розкішна Періс Хілтон роздяглася, поніжившись на килимі з кольорів: «Солодкий ангел».